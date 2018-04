Oğuzeli Belediyesi başarıya doymuyor

GAZİANTEP, () - OĞUZELİ Belediyesi kütüphanecilik alanında Türkiye ikincisi oldu.

Hacettepe Üniversitesi'nin Antalya'da düzenlediği Herkes İçin Kütüphane projesi kapsamında 3. Değerlendirme Toplantısında jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Oğuzeli Belediyesi Dündar Taşer Kütüphane ve Eğitim Merkezi ikinci oldu.

Oğuzeli Belediyesi'nin 2 kütüphane ile katıldığı değerlendirme toplantısına 30 kütüphane katıldı.

'Hayatla Eğitimi Birleştiren Belediyecilik Anlayışı' ile hareket ettiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Dündar Taşer Kütüphane ve Eğitim Merkezi'nin Hacettepe Üniversitesi'nin Antalya'da düzenlediği Herkes İçin Kütüphane projesi kapsamında aldığı ikincilik ödülünün gurur verici olduğunu belirterek, "Dündar Taşer Kütüphane ve Eğitim Merkezi'ne gelen öğrencilerimiz ders dışında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinde içinde oluyor. Yürüttüğümüz temel belediyeciliğin yanında sosyal belediyecilik anlamında da hemşerilerimize en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Eğitime olan katkılarımız devam edecek, çocuklarımız ne kadar iyi eğitim alırsa bizim gücümüz bir o kadar artacak. Kazanılan bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Dündar Taşer Kütüphane ve Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alanın daha önce madde bağımlıların kullandığı bir yer olduğunu belirten Oğuzeli Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Canan Aktaş, burayı kütüphane yapıp topluma faydalı bir yer haline getirdiklerini söyledi.

Oğuzeli Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Canan Aktaş, “Dündar Taşer Kütüphane ve Eğitim Merkezi iyi hizmet veren, yenilikçi hizmetler geliştiren sadece kitap ödünç alınıp verilen değil, gelişim etkinlikleri, sağlık ve kapasite geliştirme eğitimleri, sportif faaliyetlerin yapıldığı bir yaşam merkezidir. Oğuzeli'nde eğitim gören çocuklarımızın daha önceden ders çalışacakları ve gerekli yardımı alacakları bir yer yoktu. Biz gerekli çalışmaları yaparak belediye başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey'in de öncülüğünde ilçemize Dündar Taşer Kütüphane ve Eğitim Merkezi'ni kazandırdık. Öğrencilerimizin rahat ve sakin bir ortamda çalışabilmeleri için tüm imkanları sağladık. Kitap yelpazemizi olabildiğince geniş tutarak kütüphanemize kayıtlı üyelerimizin her an her istedikleri bilgiye ulaşabilmelerini sağlamış durumdayız. Amacımız okuyan ve gelişen bir Oğuzeli oluşturmak. Bilinçli, okuyan ve araştıran çocuklarımız ileride kendi çocuklarını da bu şekilde yetiştirecek. Bu vesile ile ilçemizde gelişmişlik artmış olacak. Ayrıca kütüphanemizde yetişkinlere yönelik eğitim seminerleri veriliyor. Bu sayede ebeveynlerimizde bilinçlenerek kendilerini geliştirmiş oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI