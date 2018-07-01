Oğuz Yılmaz, Finikeli hayranlarını coşturdu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında fantezi müziğin ünlü sesi Oğuz Yılmaz konser verdi.

Finike Belediyesi'nin Uluslararası Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlediği İç Anadolular Gecesi'nde Oğuz Yılmaz konser verdi. Sevilen şarkılarla Finikeli hayranlarını coşturan Yılmaz, konserin ilerleyen saatlerinde sahneye Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile dernek üyelerini davet ederek karşılıklı oynadı.

Başkan Sarıoğlu, Yılmaz'a plaket, çiçek ve portakal balıyla narenciye reçelleri hediye etti. Festivalin üçüncü gününde olduklarını anımsatan Başkan Sarıoğlu, "İç Anadolular Gecesi'ni festivalde geleneksel hale getirdik. Bir günü İç Anadolulara armağan ediyoruz. Hangi sanatçıyla birlikte olmak isterlerse onlarla buluşturuyoruz. Finike'de yaşayan İç Anadolular hemşehrimiz oldular artık" dedi.

İç Anadolu Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veysel Elitok da Başkan Sarıoğlu'na plaket verdi. Elitok, "Belediye başkanımızın bizim insanlarımıza verdiği kıymeti biliyoruz. Bizim İç Anadolu insanının bir huyu vardır. Vefa duygusu çok yüksektir. Hiç unutmaz. Biz de başkanımızın bize verdiği değeri hiç unutmayacağız. Bütün İç Anadolulu kardeşlerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu programda ayrıca Türkiye 5'incisi olan Cengiz Topel Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı'na, Antalya şampiyonu olan Belediye U19 Takımı oyuncularına, Şovmen Ersin'e, festivalin sunucusu Ali Elgün'e, yerel gazete sahipleri ve basın mensuplarına plaket verdi.

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