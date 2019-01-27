BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ermetal arasında imzalanan protokolle birlikte meslek liselerinde çalışan öğretmenlere yönelik eğitim çalışması gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, 2071 vizyonu doğrultusunda çalışma yürüttüklerini ifade edip, ‘’Öğretmenlerimiz de sürekli olarak bu tür etkinliklerde kendilerini geliştirirken, bu durum öğrencilere de olumlu olarak yansıyor’’ dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) arasında imzalanan protokol ile uygulamaya konulan Eğiticilerin Eğitimi Projesi (EĞİTEP) gerçekleşti. Proje ile mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik İleri Seviye 3B eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenler için sertifika töreni düzenlendi. Töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dülger, eğitimcilerin kendilerini geliştirmesiyle birlikte öğrencilerinin de başarı seviyelerinin artığına değinip, “Mesleki eğitime olan tutkusu ve mesleki eğitim için yaptığı hizmetlerden dolayı Sayın Fahrettin Gülener’e teşekkür ederim. Öğretmen arkadaşlarım gelişim adına, öğrencilerine katkı adına içinde bulunduğumuz tatil döneminde gönüllü olarak buraya eğitim almaya geldiler. Öğrenmeye devam etmeden öğrenmenin olmayacağı mesajını verdiler. Bu da bizlere bu ülkenin 2071 vizyonuna hükmedecek neslin yetişmesindeki hedefi daha rahat görmemizi sağlıyor. Öğretmenlerimiz de sürekli olarak bu tür etkinliklerde kendilerini geliştirirken, bu durum öğrencilere de olumlu olarak yansıyor. Emeği geçenlere ve bu eğitimlere katılan öğretmenlerimize tek tek müteşekkirim” diye konuştu.

‘DESTEĞE HAZIRIZ’

Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolünün 15 Kasım 2017 tarihinde imzalandığını hatırlatan Fahrettin Gülener, “Bu proje ile öğretmenlerimize kendilerini geliştirebilme fırsatı sunmayı amaçladık. Bizler burada Müspet ilimin gereği olan anlaşılabilir, gözle görülebilen ve elle tutulabilen müşahhas işler yapıyoruz. Eğitim konusunda her zaman her türlü desteğe hazırız. Yeter ki böyle istekli öğretmenler olsun. Bu eğitimlere gönüllü olarak iştirak eden öğretmenlerimize ve projeye destek olanlara teşekkür ederim” ifadelerini kulandı. Konumalar sonrası katılımcı öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.

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