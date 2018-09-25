Öğretmenlere drama eğitimi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından desteklenen 'Yaratıcı Drama Eğitmenliği' kursu başladı. Gerçekleştirilen eğitim sonunda 55 öğretmen sertifika alacak.

Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılışına Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Eğitim alan 55 öğretmenin sertifika aldığı törende konuşan İl Müdürü Yalçın, dramanın anlatılan değil yaşanılan bir sanat olduğunu söyledi.

Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Merkez TOKİ İlkokulu işbirliğinde Zafer Kalkınma Ajansı'yla gerçekleştireceğimiz bir program. Tabii 55 öğretmenimizin faydalanacağı bir eğitim. Bu eğitim 12 gün, 96 saat sürecek. Eğitim, öğretimimizi çok fazla sıkıntıya sokmadan olumsuz bir durum olmadan bu eğitimi vermeyi arzu ediyoruz" dedi.

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