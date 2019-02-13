Öğretmenlerden Başkan Karaatay'a plaket

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Necmettin Çalış ve beraberindeki öğretmenler, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay'ı makamında ziyaret edip, eğitime desteklerinden dolayı plaketi verdi.

Belediye Başkanı Nevzat Karaatay’ın göreve gelmesinin ardından Kurtalan Belediyesi'nin eğitime yönelik büyük çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Necmettin Çalış, "Belediye Başkanımız eğitime büyük destekler verdi. Okulumuzun bir çok ihtiyacının giderilmesi konusunda da büyük katkıları oldu. Okulumuz adına teşekkür plaketi sunduk" dedi.

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay ise imkanlar ölçüsünde eğitime ve eğitim kurumlarına yönelik yardımlara devam edeceklerini ifade ederek, "Eğitim kurumlarını önemsiyoruz. İlçemizdeki okullara elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak ve eğitim kurumlarına hizmet etmek bizi mutlu ediyor. Değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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