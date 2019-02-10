Öğretmenler, resimlerini sergiliyor

MERSİN, () - MERSİN Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, yaptıkları resimleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'ndeki sergide öğretmenler, Mazlum Cabir Uluyol ile Mehmet Ekiz 47 eseri yer alıyor. Şehirlerdeki karmaşa ve göçe dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden hazırlanan eserler, katılımcıların beğenisini topluyor.

Sergiye ilişkin bir açıklama yapan Resim Eğitmeni Mazlum Cabir Uluyol, sanat alanında eğitim verdikleri lisede öğrencilerle birlikte sürekli bir şeyler ürettiklerini ve ellerindeki malzemeleri değerlendirmek adına böyle bir sergi açmaya karar verdiklerini söyledi. Eserlerini, kağıt atıkları başta olmak üzere bir çok atık malzeme kullanarak hazırladıklarını anlatan Uluyol, teknik anlamda ise grafik ve özgün baskı tekniklerinden faydalandıklarını kaydetti.

Grafik Tasarım Eğitmeni Mehmet Ekiz ise lisedeki resim öğretmeninin kendisini sanata yönlendirmesi ile hayatının değiştiğini anlattı. O tarihten bu yana hep sanatın içinde yer aldığını ve bugün ise kendisi gibi sanatçılar yetiştirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Ekiz, "Öğrencilerimize sanatçı kimliği kazandırmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok kaliteli sanatçı yetiştirirsek toplumumuzun şekillenmesi de o yönde olur" dedi.



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