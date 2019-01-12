Öğretmenler okulun önündeki ve çatısındaki karı temizledi

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman),() - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinin Aydınpınar Köyü öğretmenleri İbrahim Kan ve Nurettin Adsay, okulun önündeki ve çatısındaki karları temizleyerek öğrencilerin zorluk yaşamasını engellemesi vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Kahta'nın yüksek noktalarındaki Aydınpınar Köyü, son günlerdeki kar yağışından olumsuz etkilendi. Aydınpınar İlkokulu öğretmenleri İbrahim Kan ile Nurettin Aksay, öğrencilerin okula gelirken zorluk yaşamaması için okul yolundaki karı küreklerle temizledi. Öğretmenler ayrıca tehlike oluşturmaması için okulun çatısındaki karlar ile sarkıtları da temizlemeyi ihmal etmedi. Öğretmenlerin bu çabasının ardından öğrencilerin rahat şekilde okula gelerek eğitimlerine devam etmesi veliler tarafından takdir edildi. Öğrencilerini seven iki öğretmen ayrıca çocukların üşümemesi için sınıfta soba yakarak ısınmalarını da sağladı.

FOTOĞRAFLI