Öğretmenler İEÜ'de yüksek lisans yapacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Milli Eğitim Bakanlığı 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan 'Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılması' hedefi İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) uygulanmaya başlanıyor.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenlerin yüksek lisans eğitimi alması için protokol imzalandı. Protokol kapsamında İzmir sınırları içerisinde resmi- özel eğitim veren okul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına tezsiz yüksek lisans programlarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Tören İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Özgener, şunları söyledi:

"Kuşaklar artık her 10 yılda, 5 yılda değişmiyor. İstekleri, amaçları hatta meslek tanımları farklı bir gençlikten söz ediyoruz. Bu baş döndürücü hıza ancak dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek, eğitimi vazgeçilmez bir prensip olarak görerek ayak uydurabiliriz. Dünya vatandaşı gençler yetiştirmek, bilgili insanı kalifiye işgücüne dönüştürerek ülkemizin refahına katkı sağlamak da en büyük amaçlarımızdan biridir. 43 yüksek lisans ve 9 doktora programında eğitim veriyoruz. Programlarımızda 558 öğrencimiz eğitim görüyor. Lisans sonrası eğitimler artık akademik kariyer amacının yanı sıra, gençlerin kendini farklı bir alanda geliştirdiği bir yapıya dönüştü. Bu programlar ayrıca yeteneklerin yeniden keşfedildiği, iki veya daha fazla disiplinin harmanlanarak çok yaratıcı projelerin ortaya konduğu eğitim aşamaları oldu."

'GÜZELBAHÇE'DE ÜNİVERSİTEMİZE AİT OLAN ALANIN İMAR SORUNU ORTADAN KALKTI'

Başkan Özgener, ortağıyla birlikte babaları adına Menderes'te okul yaptırdığını bunun duyulmasını pek istemediğini de belirterek, "Müdürüz Ömer Yahşi Bey bahsedince duygulandım. Hayır işinin reklamı olmaz. Amacımız ülkemizin eğitimine katkı sağlama fırsatı yakalayabilmekti. Hakikaten çok büyük keyif ile yaptık. Babalarımızın isimleri yaşasın dedik. Bir hayalim daha var. Rahmetli anacığımın adına da bir okul yapmak istiyorum. Bu benim en büyük hayallerimden biridir" dedi. Ülkenin en önemli sorunlarının temelinde eğitim olduğunu kaydeden Özgener, eğitimin gelişmesinde kendilerine çok önemli görevlerin düştüğünün farkında olduğunu söyledi. Özgener, "Biz bir değişim hayaliyle yola çıktık. O hayalin başlangıcını göreve gelerek yaptık şimdi değişimin farkındalığını hissettirmek zamanı. Güzelbahçe'de üniversitemize ait olan alanın imar sorunu ortadan kalktı. Şimdi en kısa zamanda ilk aşamada eğitim veren kurumu, ardından da üniversitenin genişlemesini sağlayacak projeyi hep beraber gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'DÜNYA ÇAPINDA SÖZ SAHİBİ OLUNACAK'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, İzmir'de 60 bin öğretmen, çalışan ve okul müdürleri adına güzel bir protokol imzaladıklarını bildirdi. Yahşi, “İzmir'de iyi yetişmiş, mevzuatı bilen, konunun uzmanı olan öğretmenlerin, dünya çapında kürsü sahibi olacak bir neslin yetişmesi için bunun yapılması lazımdı. 850 bin öğrencimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF