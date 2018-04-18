Öğretmen ve velilerden Türk halk müziği konseri

ZONGULDAK'ta, Yayla Ortaokulu öğretmen ve velilerinden oluşan Türk Halk Müziği topluluğu, 'yöreler, ozanlar, türküler' adıyla konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konsere Vali Ahmet Çınar’ın eşi Ümmügülsüm Çınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Fatih Halk Eğitim Müdürü Türkan Tuygar, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı(ZOKEV) Başkan Yardımcısı Kürşat Coşgun, Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı Mehmet Kaplan, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Yayla Ortaokulu öğretmen ve velilerinden oluşan topluluk, Müzik Öğretmeni Şadiye Cırık önderliğinde 18 türkü seslendirdi. Konserde birbirinden güzel türkülere izleyicilerde zaman zaman eşlik etti. Konser sonunda öğretmen ve veliler izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.