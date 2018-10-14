Öğretmen ve öğrencilere afet eğitimi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, 'Dünya Afet Riskleri Azaltılması Günü' etkinlikleri kapsamında, öğretmen ve öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. Özel Ender Koleji'ndeki programda konuşan AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, her vatandaşın bir afet anında, kamu hizmetlerinden eşit ve eksiksiz olarak faydalanmalarını sağlayacak her türlü önlemi alma çalışmalarına devam etmekte olduklarını söyledi.

24 BİN KİŞİYE AFET EĞİTMİ VERİLDİ

"Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında 'Afet Bilinci Eğitimleri'nin verilmeye devam edildiğini ve afetler konusunda bilinçli bir toplum oluşturma hedefinde emin adımlarla ilerlemekte olduklarını kaydeden Müdür Bulut, "Bugüne kadar İlimiz genelinde yaklaşık olarak 24 bin kişiye eğitim verildi. Okullarda ve çeşitli eğitim birimlerinde gerçekleştirdiğimiz çok sayıda eğitici çalışmaların yanı sıra, deprem simülatöründe deprem olayı canlandırılarak, deprem anındaki doğru davranış şeklini deprem TIR'ını ziyaret eden vatandaşlarımızın görmesini sağladık. Bunun yanında tatbikat ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ VATANDAŞLARIMIZDA AFET BİLİNCİNİN YERLEŞMESİ

Afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede riskli bir coğrafyada yaşanıldığını aktaran Bulut, "Afetlere yol açan tehlikeleri tamamen önleyemeyeceğimizi, ancak zararlarını azaltma imkânına sahip olduğumuzu da bilmekteyiz. Bunun için AFAD olarak; "Afet olduktan sonra ne yapacağız sorusu yerine, afet olmadan önce neler yapacağız sorusuna" özel önem ve ağırlık veriyor, çalışmalarımızı da yoğunlukla bu yönde yürütüyoruz. Nihai hedefimiz, yürüttüğümüz afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmaları çerçevesinde; tüm vatandaşlarımızda afet bilincinin yerleşmesini ve "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında afet zararlarının minimum seviyeye inmesini sağlamaktır. Ayrıca siz değerli öğretmen ve öğrencilere ilginizden dolayı teşekkür eder, hayat boyu başarılar dilerim" diye konuştu.

AFAD Eğitim Uzmanı Ekrem Küpelioğlu ise Afet ve acil durumlar hakkında sunum yaparak, öğrencilerin sordukları soruları cevapladı. Eğitim semineri sonunda, okul müdürü Gülhan Hergüner katılımlarından dolayı AFAD personeline teşekkür edip, Müdür Bulut'a çiçek takdim etti.

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