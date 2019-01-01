Öğretmen adaylarına kültür semineri

Nizip'e 2018-2019 eğitim öğretim yılında atanan aday öğretmenler için düzenlenen adaylık eğitimi bu hafta Nizip Belediyesi Konferans salonunda yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Nizip Anadolu İmam Hatip lisesi ve Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aday öğretmenlere verilen kahvaltı ikramıyla başlayan programın ardından Nizip Belediyesi Konferans Salonuna geçen öğretmen adaylarına yönelik 'Anadolu'da cok kültürlülük kaynakları ve eğitime yansımaları' konulu seminer düzenlendi.

Seminerde ülkenin yedi bölgesine ait sosyal yapı ve kültürle alakalı slayt sunumları da izleyen öğretmen adayları, koro tarafından seslendirilen türküleri dinlediler.

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