Öğretim üyesinin bilimsel çalışması patent aldı

Termal bir tampon bölgesi oluşturarak ürünlerin istenilen sıcaklık aralıklarında kalmasını ve gizli ısı depolama sağlayan mikrokapsüllenmiş/nanokapsüllenmiş faz değiştiren maddelerin içerisine yerleştirildiği sıcaklık kontrollü akıllı ambalaj üretmek amacıyla tescillenen patent, Doç. Dr. Yeliz Konuklu’nun 2012-2015 yılları arasında yürüttüğü TÜBİTAK 11M614 numaralı “Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde İçeren Sıcaklık Kontrollü Ambalajların Gıdalarda Kullanımı" projesine ait çalışmalar kapsamında oluşturuldu.
FOTOĞRAFLI