Öğretim üyesinin bilimsel çalışması patent aldı

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Konuklu’nun 'sıcaklık kontrollü ambalaj' isimli çalışması patent olarak tescillendi.Termal bir tampon bölgesi oluşturarak ürünlerin istenilen sıcaklık aralıklarında kalmasını ve gizli ısı depolama sağlayan mikrokapsüllenmiş/nanokapsüllenmiş faz değiştiren maddelerin içerisine yerleştirildiği sıcaklık kontrollü akıllı ambalaj üretmek amacıyla tescillenen patent, Doç. Dr. Yeliz Konuklu’nun 2012-2015 yılları arasında yürüttüğü TÜBİTAK 11M614 numaralı “Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde İçeren Sıcaklık Kontrollü Ambalajların Gıdalarda Kullanımı" projesine ait çalışmalar kapsamında oluşturuldu.

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