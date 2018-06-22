Öğrenirken kazanıyorlar

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde, Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO), SODES ile yaptığı Kültür ve Gastronomi projesi kapsamında açılan bilgisayar ve aşçılık kursuna katılan kursiyerler hem meslek öğreniyor ve hem de para kazanıyorlar.

Reyhanlı TSO yönetim kurulu üyesi ve proje koordinatörü Hüseyin Abay, projenin 9 ay süreli olduğunu belirterek, bilgisayar kursuna 100, aşçılık kursuna ise 40 kişi katıldığını ve kursiyerlerin günlük 20 TL ücret aldıklarını söyledi. Her kurs döneminin 2,5 ay süreceğini kaydeden Abay, "Kurs süresinde başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü(HEM) tarafından sertifika verilecek. Kursiyerlerimiz bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan da günlük 20 TL ücret alıyorlar. Amacımız vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmaktır" dedi.

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