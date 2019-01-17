Öğrencilerin yardımına belediye koştu

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN’in Mut ilçesinde yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle okullarına gitmek için yola çıkan ve yolda mahsur kalan öğrencilerin yardımına belediye ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Diştaş, Geçimli, Kurtuluş ve Çatalharman Mahalleleri yollarında yoğun kar yağışı nedeniyle okullarına ulaşmasında güçlük çeken öğrencileri taşıyan taşıtların yol güzergahları Mut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek öğrencilerin okullarına gitmeleri sağlandı. Kötü hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı mahallelerde yaşanan sıkıntıları anında çözmek için ekip oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Ekiplerimiz 24 saat görev başındalar. Servisle okullarına giden öğrencilerimizin yolda mahsur kaldıkları bilgisi ulaştı. Öğrencilerimizin okullarına ulaşabilmeleri için iş makinelerimiz yolları kardan temizleyerek öğrencilerin okullarına ulaşmalarını sağlandı" dedi.

Öte yandan Orta Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Sertavul geçidinde de Karayolları ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için çalışmaları. Bölgede kar ve buzlanma nedeniyle zincirsiz geçide izin verilmiyor.

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