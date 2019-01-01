Öğrencilerin topları artık okul dışına kaçmayacak

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, toplarının sürekli okul dışına kaçmasından şikayet eden Gazi Lisesi 9'uncu sınıf öğrencilerinin file ağ talebini kısa sürede yerine getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi (ABİM) şikayet ve talepleri hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırıyor. ABİM son olarak Gazi Lisesi 9'uncu sınıf öğrencilerinin sesine kulak verdi. Okul bahçesinde maç yaparken topun sürekli 100. Bulvarı'na kaçmasından şikayet eden öğrenciler, ABİM üzerinden başvuru yaptı. Kendilerine Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yardımcı olabileceğini düşünen öğrenciler, okul duvarının üzerine file ağ yapılması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Şube Müdürlüğü yetkilileri, kısa sürede okulun etrafını fileyle kapladı. Belediye ekiplerinin taleplerini çok kısa sürede yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, hem Büyükşehir Belediyesine hem de Başkan Menderes Türel'e teşekkür etti.

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