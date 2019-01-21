Öğrencilerin tiyatro gösterisi beğeni topladı

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(Bursa),() - TOKİ Orhangazi Ortaokulu Tiyatro Kulübü'nün hazırlamış olduğu dönem sonu gösterisinde öğrencilerin sergilediği tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, İlçe Milli Eğitim müdürü Musa Ayaz, Okul Müdürü Necati Özkan ve öğrenci velilerinin katıldığı tiyatro gösterisini Tiyatro Kulübü Rehber Öğretmeni Songül Şaki hazırladı. Tiyatro Kulübü Rehber Öğretmeni Songül Şaki, insanların duygularını yazıyla, şiirle ve tiyatro ile anlatabildiklerini belirterek, "Ben ve öğrencilerim de sezon boyunca bu güzel oyunları sizler için hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Hatamız olursa affınıza sığınıyoruz" dedi.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu da tiyatro gösterisi sonrası öğrencileri tek tek tebrik ederek, "Gerçekten çok güzel hazırlanılmış. Adeta profesyonel tiyatroculara taş çıkarttılar. Başta okul müdürümüz olmak üzere Songül Şaki’ye ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Büyük bir keyifle izledik" diye konuştu.

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