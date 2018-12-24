Öğrencilerin 'kurtuluş yıldönümü' koşusu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında okullararası kurtuluş koşusu düzenlendi.

Tarsus Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen koşuya 435 öğrenci katıldı. Yarışmaların startını Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy'un verdiği küçük, yıldız ve genç kategorisinde düzenlenen ve Atatürk Bulvarı üzerinde başlayan koşular, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren öğrencilerin ödülleri perşeme günü, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde verilecek

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