Öğrencilerin kar sevinci

İZMİR'de özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, öğrencilere de sürpriz yaşattı. Çiçekliköy'deki Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler, sabah saatlerinde okulun bahçesini kaplayan karın keyfini doyasıya çıkardı.

Önceki gün akşam saatlerinde İzmir'de başlayan kar yağışı, Çiçekliköy başta olmak üzere yüksek kesimlerde etkili oldu. Günün ilk ışıklarıyla bu bölgelerde yer yer tutan kar, İzmirlilerin kar özlemini de bir nebze olsun giderdi. Bu yıl eğitim öğretime başlayan, Bornova İlçesi'ne bağlı Çiçekliköy'deki Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'nün bahçesi de karla kaplandı. Sabah erken saatlerde okullarına gelen yüzlerce öğrenci, doğayla baş başa konumdaki kampüste karla karşılaşınca büyük sürpriz yaşadı. Saatlerce kartopu oynayıp karın keyfini doyasıya çıkaran öğrenciler, sömestr tatili öncesi moral depoladı.

İZMİR, ()

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