Öğrencilerin açığı 'Proje Pazarı' ilgi gördü

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) işbirliğinde, 'Proje Pazarı ve Sergisi' etkinliği gerçekleştirildi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Pürhan Barbaros Tuncer, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, projelere ilişkin fikirlerini paylaşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Tuncer, "Bu etkinliği her yıl düzenliyoruz ve öğrencilerimiz bölümleriyle ilgili projeler yapıyorlar. Yaptıkları çalışmalara her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu başarılarını iş yaşamlarında da sürdüreceklerine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Düzenlenen sergiye, El Sanatları, Elektronik ve Otomasyon, Elektrik ve Enerji, Gıda İşleme, Makine ve Metal Teknolojileri, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri ve Saç ve Güzellik Hizmetleri bölümleri yaptıkları projelerle katıldı. Her yıl farkındalık oluşturmak için bir sosyal sorumluluk projesi düzenleyen Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri, bu yıl da 'Alzheimer' hastalarına dikkat çekmek ve Alzheimer Derneği'ne bağış yapmak için eserleriyle sergide yer aldı.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Gülnur Önder Balam, "Son dönemlerde çok gündem de olan ve gittikçe yaşı aşağı düşen bir hastalık. Öğrencilerimiz de bu konuya dikkat çekmek için takılar tasarladılar. Tasarlanan takılar haricinde de Alzheimer Derneğine destek olmak amaçlı 6’şar tane takı dizayn ettiler. Öğrencilerimle bu farkındalığı desteklemek ve dikkat çekmek için bu konuya eğilmek istedik. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, Saç ve Güzellik Hizmetleri bölümü öğrencilerinin yaptıkları saç tasarımlarının defilesiyle sona erdi.



