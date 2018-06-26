Öğrencilere YKS Uyarısı

ANTALYA, () - MEMORIAL Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nden Uz. Dr. Nehir Kürklü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri sınav öncesi sosyal aktiviteleri ve beslenme düzeni konusunda uyardı.Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nden Uz. Dr. Nehir Kürklü, YKS'ye girecek öğrencilerin sınav başarısını artırmada en önemli etkenin kaygıyı yönetmesinden geçtiğini söyledi. Sınavdan önceki günlerde yapılacak her aktivite, beslenme düzeni ve sosyal ortamların, sınav stresine etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Dr. Nehir Kürklü, "Üniversite sınavına girişte yaşanabilecek stres ve kaygıyı kontrol etmenin en iyi yolu, onu önceden tanımak ve sınavla yüzleşmektir. Sınava hazırlık sürecinde düzenli olarak deneme sınavlarından geçen öğrenciler, aslında pek çok kez bu stres ile karşı karşıya kalarak onu tanıma fırsatı bulmuştur. Sınav sabahı da bu stresle defalarca yüzleştiklerini hatırlamalı ve üniversiteye giriş sınavının da diğer hazırlık sınavlarından farklı olmadığını unutmamalıdır" dedi.

KAYGIYI DOĞRU YÖNETMELİ

Belli bir seviyenin üzerine çıkmamak koşuluyla performans kaygısının kişinin motivasyonunu artırdığını, dikkatini sürdürmesine yardımcı olduğuna değinen Dr. Nehir Kürklü, şunları söyledi:

"Ancak çok artmış kaygı düzeyi kişiyi rahatsız etmeye başlar, dikkatini sürdürmesine engel olur. Mevcut bilgilerin sınav esnasında en etkili şekilde kullanılmasının önüne geçer. Ayrıca sınav öncesinde devamlı sınavla ilgili konuşmalar yapmak, ev içinde ebeveynler ve diğer aile bireyleri tarafından sınav sözcüğünün sık sık kullanılması, öğrencilerin sınav kaygısını olumsuz etkileyebilir."

Dr. Nehir Kürklü, sınav öncesinde şu uyarıların dikkate alınmasını tavsiye etti:

"Sınavdan bir gün önce siyah çay, yeşil çay, kahve ve kola gibi kafeinli içecekler yerine; adaçayı, ıhlamur gibi bitki çayları veya taze sıkılmış meyve suları tüketin. Uyku düzenini değiştirecek her türlü aktiviteden uzak durun, yeterli ve düzenli uykuyla zihnin dinlendirilmesine özen gösterin.

Sınavdan önceki günlerde hafif tempoda yürüyüş ve egzersiz yapmak, stres düzeyini kontrol altına almaya yardımcı olur. Sınavdan bir gün önce, özellikle akşam yemeğinde hafif besinler tercih edin. Sınav günü kahvaltıda yumurta, peynir, süt, tam tahıllı ekmek, domates, yeşil biber, salatalık, zeytin, ceviz gibi bütün besin gruplarını içeren gıdalar tüketin. Yeterli düzeyde enerji alın. Sınav esnasında mide ve sindirim problemleri yaşamamak için, gaz yapıcı ve daha önce hiç tüketilmemiş, vücudun alışık olmadığı besinler tüketmeyin."

YAĞLI VE TUZLU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Sınav esnasında fazla su tüketiminin tuvalet ihtiyacının artmasına neden olabileceğine de dikkati çeken Dr. Kürklü, yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Kan şekerinin hızla yükselmesine sonra da düşmesine yol açan çikolata, şeker, tatlı gibi besinlerin, bilinenin aksine beynin ihtiyaç duyduğu şekeri karşılamadığını vurgulayan Dr. Kürklü, bunların sınav esnasında dikkat dağınıklığına ve konsantrasyonun azalmasına neden olduğunu, özellikle sınav gününde bunlar tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.

SINAV YERİNİ ÖNCEDEN GÖRÜN

Sınav kaygısının azalması için sınava girilecek bina, salon ve hatta sıranın önceden görülmesini tavsiye eden Dr. Nehir Kürklü, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Yine geç kalma stresinin ortadan kalkması için de mesafe ve yolun önceden bilinmesi yararlı olacaktır. Sınav salonuna erken saatte girmek, sınava kadar olan sürede gerginliği azaltmaya yardımı olacaktır. Bunun en güzel yolu da hedeflenen bölümü kazandığını hayal etmektir. Bu hayal kaygıyı azalttığı gibi motivasyonu da artıracaktır. Soruları yanıtlamaya, en iyi bilinen bölümden başlanmalıdır. Böylelikle sınavın başında ihtiyaç duyulan rahatla hissi yaşanabilir. Çözülemeyecek soruların da olabileceğini unutulmamalıdır. Sorular ile karşılaşıldığında güvensizlik duygusuna kapılmadan bir sonrakine geçmek gerekir. Her yarım saatte bir 30 saniye ara verip gözleri kapatmak, yavaş yavaş 8'e kadar sayıp nefes alıp, ardından 8'e kadar sayıp nefes tutmak, sonra 8'e kadar sayarak nefes vermek yararlı olacaktır.Sınav salonunda hiç kimseyle soru tartışmasına girilmemelidir. Çok emin olunmayan soruları silip, yerine yenisi işaretlenmemelidir. Yanıtı bilenen soruları kaçırmamak için bir soruya 2 dakikadan fazla süre ayrılmamalıdır. Tek bir sorunun yanıtıyla çok uğraşmak moral bozucudur. Dikkati dağıtır ve vaktin boşa harcanmasına neden olur. Vakit iyi planlanmalı, sınav ne erken bitirilmeli ne de geç kalınmalıdır. Saat kontrolü yapılarak planlanan vakte uyulmaya çalışılmalıdır. Aile, öğrenciden çok sınav stresi içindeyse, sınava kendinizi rahat hissettirecek bir başka kişi ile gitmek tercih edilebilir."

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 13:52