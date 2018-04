Öğrencilere yeni sınav sistemi anlatıldı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ilçesinde, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik yeni sınav sistemi anlatıldı.

Anamur Belediyesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sadık Gültekin ile Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu’nun katıldığı ilk etkinlik Kaşdişlen Cemevi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gültekin seminerde üniversite adaylarına sınav kaygısı, motivasyon, özgüven, verimli ders çalışma, strateji, zamanı etkili kullanma, hedef, farkındalık ve sınava hazırlık sürecinde neler yapılması gerektiği konularında bilgiler verdi.

Ardından söz alan Süleyman Beledioğlu, her şeyden önce kişilerin kendilerine inanması gerektiğini belirterek, "İnandığınız zaman beyniniz ışıklar saçıyor ve anlatılan her şeyi kaydediyor. İnsan beyni anladığını değil, üzerinde durulanı tekrar edileni tutuyor. İnsan beyninin anlayan bölgesiyle, anladığını kaydeden bölgesi farklıdır. İstediğiniz kadar anlayın, beyin tutmaz. Sınıfta dersi anladığınıza da fazla güvenmeyin, anlamak yetmiyor, mutlaka tekrarlayın. Sınavda yapamadıklarınızın nedeni de strese bağlı değildir. Anlamadığınız her şeyin, çözemediğiniz her sorunun tek bir nedeni vardır. Konuya hakim değilsiniz. İyi çalışın, derslerinizi iyi dinleyin. Ama insan beyninin anladığını değil, tekrar edileni akılda tuttuğunu unutmayın" dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Türe, Beledioğlu'na verdiği konferans için teşekkür ederken plaket ve çiçek verdi.

