Öğrencilere uygulamalı diş sağlığı eğitimi

Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, () - KUMLUCA Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri, Sultan Alpaslan İlkokulu'nda ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri, Sultan Alpaslan İlkokulu'nda birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine diş fırçalamanın önemi, diş fırçası ve macunu seçimi, doğru diş fırçalama yöntemi, ağız ve diş sağlığı açısından doğru beslenmenin önemi konularında bilgi verdi. Hemşirelik bölümü öğrencileri, uygulamalı olarak doğru diş fırçalama tekniğini de gösterdi. Soruları da yanıtlayan hemşire adayları, çocuklara kitap ayracı hediye etti.

Dr. öğretim üyesi Gamze Teskereci, çocukluk döneminde en sık görülen kronik hastalığın diş çürüğü olduğunu, diş çürüğü nedeniyle çocuklarda diş kaybı, büyüme geriliği, konuşma gelişiminde bozukluk, okula gidememe, konsantrasyon eksikliği ve güven eksikliği gibi pek çok sorunun ortaya çıktığını belirtti.

Bu sorunların ortaya çıkmaması için çocuklara erken yaşta diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Teskereci, çocukların erken yaşlarda diş fırçalama eğitimi almaları ve bu alışkanlığı yine erken yaşlarda kazanmaları, onların gelecekte sağlıklı bir ağza sahip olmaları açısından önemli olduğunu ifade etti. Öğretim görevlisi Ülkü Özer Arslan da çocukların bütün davranışları genellikle anne, baba, kardeş ya da diğer aile büyüklerinin davranışlarını taklit ederek öğrendiklerini, onları kendilerine model aldıklarını belirtti. Arslan, çocuğa iyi bir model olmak için ebeveynlerin çocukla birlikte dişlerini fırçalamalarının çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandırmada önemli bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Sultan Alpaslan İlkokulu Müdürü Ahmet Akdemir da ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesinin ağış ve diş sağlığı açısından önemine işaret etti.

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