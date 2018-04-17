Öğrencilere trafik ve yaşama sevinci anlatıldı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Trafik Bilinci Yaşama Sevinci" Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin trafik bilincini artırmak amacıyla sunumlar yapıldı, öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı.

Toplumun her kesimine dokunan Büyükşehir, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrencilere, trafik bilincini geliştirmek maksadıyla projeler geliştirildi, trafik kuralları minik öğrencilere anlatıldı. Slayt eşliğindeki sunumlarda öğrenciler, hem bilgilendi, hem de eğlendi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Trafik Bilinci Yaşama Sevinci" projesiyle ilkokul öğrencilerinin trafik bilincini artırmayı amaçlayan birtakım etkinlikler düzenlendi, etkinliklerde sunumlar gerçekleştirildi, öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü de Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Deva Okullarında düzenlenen programlara katıldı, öğrencilere yaptığı sunumlarla trafik kurallarını anlattı, öğrencilere trafik bilicinin yanı sıra yaşama sevincini aktardı, yaşama sevincinin güçlendirilmesi için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Proje kapsamında dönem sonuna kadar okullara yönelik eğitimler devam edecek.

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