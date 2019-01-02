Öğrencilere tiyatrolu deprem eğitimi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından anasınıfı öğrencilerine deprem hakkında tiyatro oyunuyla bilgilendirme yapıldı.

Burdur AFAD İl Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri işbirliğinde anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine deprem ve afetlere karşı bilinçlendirmek için tiyatro ekibi kuruldu. Ekip ilk gösterisini kent merkezindeki bir ilkokulda eğitim gören anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine sergiledi.

Burdur AFAD Şube Müdürü Ali Gökhan Toklu, amaçlarının çocuklara küçük yaşlarda afet bilincini yerleştirmek olduğunu söyledi. Toklu, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Afet ve Acil Yönetim Bölümü öğrencileri kurumumuza staja geliyor. Onlarla ilkokullarda afet bilinci oluşturma, öğrencilerde farkındalık oluşturmak için bir tiyatro grubu kurduk ve ilk oyunumuzu oynadık" dedi.

Burdur'un birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını da aktaran Toklu, "Bunun için de farkındalığı oluşturmak, afet bilincini yerleştirmek için anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik böyle bir uygulamaya başladık. İlimizdeki okullardan talep geldiği takdirde bütün okullarımıza gidip öğrencilerimize oyunumuzu sergileyeceğiz" diye konuştu.

Tiyatroyu izleyen öğrencilere Doğal Afet Sigortaları Kurumu kumbaraları dağıtıldı.

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