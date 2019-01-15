Öğrencilere tatil hediyesi

KEMER, () - KEMER Belediyesi ilçedeki okullarda öğrenim gören tüm öğrencilere, sömestir tatilinde teleferikle Tahtalı Dağı gezisi hediye ediyor. 21 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek gezi için kayıtlar başladı.

Kemer Belediyesi ilçedeki tüm öğrencilerin yarıyıl tatilinde iyi vakit geçirmelerini sağlamak için Olimpos Teleferik ile Tahtalı Dağı gezisi düzenliyor. 'Sömestirde minik ellerle zirvede bulutlara dokunalım' sloganıyla düzenlenecek ücretsiz gezi için Beldibi'nden Çıralı'ya kadar bütün anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerle velileri kayıt yaptırabilecek.

ZİRVEDE KAR KEYFİ

21 Ocak Pazartesi, 23 Ocak Çarşamba, 25 Ocak Cuma, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar, 29 Ocak Salı, 31 Ocak Perşembe, 2 Şubat Cumartesi ve 3 Şubat Pazar günleri gerçekleştirilecek geziye katılan çocuklarla velileri, teleferikle 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'na çıkarak kar keyfini yaşayacak ve zirvedeki manzaranın tadını çıkaracak.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "İlçemizdeki öğrencilerimiz çok şanslı. Çünkü arkalarında sosyal belediyecilik konusunda lider olan Kemer Belediyesi var. Bugüne kadar 4500 öğrencimizi tablete, 3500 öğrencimizi bisiklete, 1800 öğrencimizi satranç takımıma kavuşturduk. Bunun yanında okullarımızın malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor ve altyapı, temizlik, bakım çalışmalarını yapıyoruz. Öğrencilerimizin başarılarını teşvik için sömestir tatilinde Kemer ilçemizin zirvesine gezi düzenliyoruz. Tüm öğrencilerimize iyi eğlenceler ve ikinci dönemde başarılar diliyorum" dedi.

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