Öğrencilere suç ve cezai sorumlulukları anlatıldı

MERSİN, () - MERSİN Barosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları düzenlendi.

Çocukların suç sayılan olumsuz davranışlardan kaçınmaları ve karşılaşacakları cezai neticelerden zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi görevlileri öğrencilerin sorularını yanıtladı. Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen eğitime Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Yerel mahkeme kararları ve Yargıtay kararları ışığında, meslek hayatı boyunca takip ettiği davalardan yola çıkarak hazırladığı sunumu anlatan Avukat Tülay Sevgi Can, 'Türk Ceza Kanununda Suç Teşkil Eden Davranışlar' ve 'Suç Sayılan Davranışların Hukuki Sonuçları' konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Çocuklarda suç işleme oranını azaltmak amacıyla okullarda düzenlenen eğitimde Can, öğrencilere suç sayılan davranışlar ve hukuki sonuçlarını anlatarak, "Bir toplumun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, toplumun geleceği olan çocukların gelişimi, eğitilmesi ve korunması ile doğru orantılıdır. Bunun için de ilgili kurum ve sivil toplum örgütleri tarafından ciddi çalışmalar yapılması gerektirmektedir. Çocuklarda suç işleme oranı gün geçtikçe artmamalı, azalmalıdır. Mersin Barosu olarak Mersin merkez ve ilçelerde bu konuda eğitim seferberliğimiz sürüyor" dedi.

Seminer sonunda okul yönetimi ve öğrenciler, Can'a teşekkür etti.

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