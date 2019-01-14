Öğrencilere spor ve eğitim semineri

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki Kırmızı Çizgi Okulları'nda, çeşitli branşlarda spor yapan öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Genel Koordinatörü Hilal Ertunalı tarafından seminer verdi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Genel Koordinatörü Hilal Ertunalı, Kırmızı Çizgi Okulları'nda, 'Spor ve Geleceğimiz' konulu seminer verdi. Okulun konferans salonundaki seminere, okulun çeşitli branşlarında spor yapan öğrencilerin yanı sıra, yönetim kadrosu ve öğretmenler katıldı. Sporun önemi, sportif başarı, sporun sağlık açısından önemi, spor ve eğitim konularında bilgi verilen seminerde, Hilal Ertunalı öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Okulun Kurucusu Devrim Çetin Sunan yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın eğitim hayatı bizim için her şeyden önce gelmektedir. Buna istinaden onlara hem akademik hem de sporculuk ile ilgili imkanları hakkında bilgi vermek için seminer verdik. Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Genel Koordinatörü Hilal Ertunalı sporcu ve öğrencilerimizi bilgilendirdi. Spora yaptıkları katkılardan dolayı ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi.

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