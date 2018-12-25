Öğrencilere satranç takımı

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Tekirova ve Çamyuva mahallelerindeki 2 okulu ziyaret ederek 242 öğrenciye satranç takımlarını teslim etti.

Her eğitim öğretim yılında ilçedeki tüm 5'inci sınıf öğrencilerine tablet bilgisayar, tüm 6'ncı sınıf öğrencilerine bisiklet hediye eden Kemer Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 10 ilköğretim okulunun 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 1780 öğrenciye de satranç takımı hediye etmek için proje başlattı. Daha önce Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu, Merkez İlkokulu, Göynük Atatürk İlkokulu ve Beldibi İlkokulu'nda yaklaşık 1000 öğrenciye satranç takımı hediye eden Kemer Belediye Mustafa Gül, bu hafta da Tekirova Halit Narin İlkokulu ile Çamyuva Silkar İlkokulu'ndaki 242 öğrenciye satranç takımlarını teslim etti.

Başkan Gül, "Çocuklarımızın derslerine ve hayata bakış açılarını geliştirmeleri için en iyi sporun satranç olduğunu düşünerek bu projeyi başlattık. Projemiz kapsamında 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrenim gören toplam 1780 öğrencimize satranç takımı hediye edeceğiz. Önümüzdeki günlerde 4 ilkokulumuza daha giderek öğrencilerimize satranç takımı hediye etmeye devam edeceğiz" dedi.

Satranç takımlarını teslim alan öğrencilerle öğretmen ve okul yöneticileri, teşekkür etti.

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