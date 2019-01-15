Öğrencilere robotik kodlama eğitimi

Taner ERDEM/GELENDOST, () - ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencilerine robotik kodlama eğitimi verilmeye başladı.

Gelendost Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde robotik kodlama kursu açıldı. Kaymakamlık öncülüğünde, halkın maddi katkılarıyla 50 bin liralık bütçeyle oluşturulan atölyede ilçe merkezi ve köylerinden 40 ortaokul öğrencisine eğitim verilmeye başladı. Eğitimlerde öğrenciler çeşitli robotlar kodlayıp, robot kol yapacak.

Öğrencilerin çalışmalarını izleyen Kaymakam vekili Fatih Çevik, "Böyle güzel bir atölyeyi Gelendost halkıyla işbirliği yaparak Gelendost'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız teorik bilgilerini bu atölye sayesinde pratiğe dökecek. Hedefimiz devletine ve milletine hizmet edecek olan geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını, bilişim ve robot uzmanlarını Gelendost'tan çıkarmaktır. Bunun yanı sıra atölye çalışmalarımız yakın zamanda resim, müzik gibi sanat alanlarında da devam edecektir. Bunun için gerekli alt yapı çalışmalarına başladık" dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Fatih Çevik, çocuklara kısa zaman içinde kendilerinden hayal güçlerine göre robot beklediğini aktardı.

FOTOĞRAFLI