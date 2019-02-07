Öğrencilere obezite eğitimi

Hasan UĞUR/ISPARTA, () - ISPARTA Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren obezite merkezinde öğrencilere yönelik obezite farkındalık eğitimi verildi.

Obezite merkezindeki eğitim programına Başhekim Dr. Ruşen Keskin, TED Koleji Kurucu Temsilcisi Dr. Nazlı Asuman Esin, obezite merkezimizin sorumlusu Dr. İzzet Demirbaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Obezite merkezinde görevli diyetisyen Damla Yavuz, fizyoterapist Erkan Alp, psikolog Ertürk Er, obeziteyle mücadelede doğru beslenme, doğru hareketler ve sporun önemi, psikoloji yönetimi konularında bilgi verdi.

Hastane Başhekimi Dr. Ruşen Keskin yaptığı açıklamada; "Bakanlığımızın obezite ile mücadele uygulamaları kapsamında hastanemizde obezite merkezimizi faaliyete geçirdik. Obezite bilindiği üzere çocukluk çağlarında hayatı tehdit etmeye başlayan erişkin çağlarında tedbir alınmazsa beraberinde kronik hastalıklarla yaşam kalitesini en aza indiren önemli bir hastalık. Bu kavramdan yola çıkarak biz de merkezimizde çocuklarımıza da gruplar oluşturmak istiyoruz. Okul dönemi olduğu için bunu şu an yapamıyoruz. Yaz döneminde merkezimize başvuran çocuklarımızdan gruplar oluşturarak, yaz okulu formatında obezite kampı yapmayı planladık. Talep eden okullara merkezimizde obezite konusunda eğitim vereceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI