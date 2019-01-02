Öğrencilere motivasyon gezisi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine yönelik Lands Of Legends gezisi düzenledi. 2 ayda 35 okuldan 5 bin 700 öğrenci eğlence merkezinde sınav stresinden uzak zaman geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon gezileri düzenliyor. Bu kapsamda öğrenciler Land Of Legends'da stres attı. Birbirinden keyifli dev eğlence araçlarını deneyimleyen öğrenciler, zorlu ders ve sınav sürecinden uzaklaşıp, heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Motivasyon etkinliği kapsamında eğlence merkezinden faydalanan öğrenci sayısı 35 okuldan 5 bin 700 öğrenciye ulaştı. Etkinliğin kendilerine moral olduğunu belirten öğrenciler, merkezin büyülü dünyasında sınav stresinden bir nebze de olsa uzaklaştıklarını dile getirdi.

ÇOK İYİ BİR ETKİNLİK

12'nci sınıf öğrencisi Abdülkadir Tüylü, "Burası çok güzel, çok beğendim. Menderes başkanımız da sağ olsun bize böyle bir imkan yarattığı için. Sınavlarımızdan önce motivasyon anlamında çok iyi bir etkinlik" dedi.

Berna Ak ise "İlk defa böyle bir yere geliyorum. Dev oyuncakların bazıları çok korkuttu ama büyük heyecan yaşadım. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinlikle bizi buluşturduğu için. Bütün stresimi attım diyebilirim" dedi.

EĞLENDİK VE STRES ATTIK

Düzenlenen programdan çok memnun kaldığını dile getiren Uğur Sun ise "Yaklaşan sınav öncesi stres atmak için çok güzel bir yer. Arkadaşlarımla birlikte bir çok eğlence aracına binme imkanımız oldu. Bir hayli eğlendik ve stres attık. Başkanımız Menderes Türele duyarlılığından ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mert Fidan da "Daha önce böyle bir deneyim hiç yaşamamıştım. Gerçekten çok heyecanlı ve çok güzeldi. Sınav öncesi kafamızı çok güzel dağıtmış olduk" diye konuştu.

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