Öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı

MERSİN, () - MERSİN'de Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Kent merkezindeki Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler, muhtarlar ve okul aile birlikleri aracılığıyla saptandı. Kıyafet, ayakkabı ve çantadan oluşan yardım paketlerini sahiplerine ulaştıran ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, "Öğrencilerimizin önce ailelerine, sonra da memleketimize faydalı birey olmalarını dileriz" dedi.

İyi birey yetiştirmek için eğitimin şart olduğuna dikkat çekerek, eğitim için imkanların iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, bu noktada ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



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