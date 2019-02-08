Öğrencilere kitap bağışı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Şehit Yasin Mergen İlkokulu öğrencilerine kitap bağışında bulunuldu.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin destekleriyle alınan 330 kitap okul öğrencilerine teslim edildi. Teslim töreninde minik öğrencilerle tek tek ilgilenen Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hamza Çömez, öğrencilerle de fotoğraf çektirdi. Müdür Yıldız ve Alay Komutanı Çömez'e yunus ekipleri, trafik polisleri ve astsubaylar da eşlik etti. öğrencilerle sohbet edip okumanın önemine dikkati çeken Yıldız ve Çömez, bu tip bağışların devam edeceği mesajını verdi. Okul içerisinde bulunan anasınıfını da ziyaret eden ikili burada minik öğrencilere kitapların yanında trafik polislerinin kullandığı düdük hediye etti.

Müdür Gürsel Yıldız, amaçlarının çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi. Yıldız, "Jandarmamızla beraber biz her ay kendi arkadaşlarımızın çok cüzi katkılarıyla çocuklarımızın okuma alışkanlıklarına destek olmak adına kitap kampanyası başlattık. Amacımız çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirmek hem onlarla kaynaşmak hem onlara kendimizi tanıtmak hem de onları çok sevdiğimizi ifade etmek. Sağ olsun okul idarecileri bize bu konuda çok destek oluyor. Okumak önemli bir husustur. Biz her zaman en önemli eksikliklerimizin okumak olduğunu bildiğimiz için pırıl pırıl gençlerimizin daha iyi okuyup, ülkelerini tanımaları, tarihlerini tanımaları adına bu katkıyı jandarmamızla birlikte yapıyoruz. Bu ikinci okulumuz ama her ay farklı yerlerdeki okullarımıza, ilçelerimizdeki okullara hatta köylerimizdeki okullarımıza dahi kitap bağışında bulunmak en büyük sorumluluğumuz ve görevimiz olarak düşünüyoruz" dedi.

Şehit Yasin Mergen İlkokul Müdürü Ali Sarı da kitap bağışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Müdür Sarı, "Öncelikle kurumum, öğretmenlerim ve öğrencilerimin adına müdürlerimize ve onların temsil ettikleri kurumlara çok teşekkür ederim. Böyle bir ince bir düşünceyi güzel bir düşünceyi hayata geçirdiler. Bizim okulumuz yeni bir okuldu. Gerçekten ihtiyaçlarımız vardı. Bunların en önemlisi de kitap eksikliğimizdi. Sağ olsunlar düşünmüşler zaten telefon gelince biz çok memnun olduk. Yarınlarımız, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimize gençlerimize böyle bir şey çok makbule geçti. Böyle projelerinde devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

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