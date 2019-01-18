Öğrencilere karne eğlencesi

BURSA'da, öğrencilerin yarıyıl tatiline eğlenerek girmelerini amaçlayan bir zincir market tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

2018- 2019 eğitim- öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından Bursa’da da binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Onur Market'in Ataevler Maxima Şubesi’nde de öğrenciler için karne günü etkinliği düzenlendi.

Tuz boyama, yüz boyama ve oyun alanındaki çeşitli etkinliklerle miniklerin karne mutluluğunu artıran market çalışanları, ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×