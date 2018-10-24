Öğrencilere ‘Hayvan Sevgisi’ semineri

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Memlik İlkokulu öğrencilerine, ‘Hayvan sevgisi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ve gıda tüketimi’ adlı seminer düzenledi.

Seminerde Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimi Selami Kıbrıs ve Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Hekimi Nihal Yükseksarıöz, çocuklara hayvan sevgisi aşıladı. Hayvan sahiplenmenin önemli bir sorumluluk olduğuna değinen Yükseksarıöz, "Hayvanları besleyin. Onların su içmesi için evinizin önüne su kapları koyun. Ama eğer bir hayvanı sahiplenirseniz, öncelikle o sorumluluğu almanız gerekiyor. Sonra onları terk etmeyin" dedi.

Daha sonra Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimi Selami Kıbrıs'ın söylediklerini can kulağıyla dinleyen çocuklar, Kıbrıs'a sorular da sordu. Öğrencilere Yenimahalle Belediyesi'nin Macun Mahallesi'nde bulunan Geçici Hayvan Bakım Evi'nden bahseden Kıbrıs, "Barınağımızda sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamaları için mücadele veriyoruz. İsterseniz siz de bakım evimizden hayvan sahiplenebilirsiniz. Ama bu hayvanların sorumluluğunu alabilecekseniz" diye konuştu.

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