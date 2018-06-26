Öğrencilere halı saha ödülü

Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN, () - AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde yaz Kuran kursu için camiye giden çocuklar, engelli Salih Topak tarafından halı saha ile ödüllendirdi.

Kızılören'deki camilerde düzenlenen ve din görevlileri tarafından verilen yaz Kuran kursuna katılan öğrenciler, trafik kazasında iki ayağını da kaybeden Salih Topak tarafından halı sahayla ödüllendirildi. 18 öğrenci kurs çıkışında ilçedeki halı sahada futbol oynarken, sahanın ücretini de Salih Topak karşıladı.

Salih Topak, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların güzel eğitim alması, yaz tatillerinde boş zamanlarında dini bilgiler edinmeleri beni çok memnun etti. Ben de onları ödüllendirmek istedim. Kurs çıkışı halı saha ücretini ödeyerek futbol oynamalarını sağladım. Kendim de engelli olduğum için futbol oynayamıyorum. Onların da top oynamaları beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.

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