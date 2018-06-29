Öğrencilere hafta sonu ulaşım ücretsiz olacak

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu iki oturum şeklinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için, öğrencilere yönelik ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

Şanlıurfa'da Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek YKS için tüm hazırlıklar yapıldı. Sınavın olduğu saatlerde okul çevrelerinde altyapı ve üst yapı çalışmalarının yapılmayacağı Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. Öğrencilerin sınav giriş belgelerini göstermesi ile uygulanacak toplu taşıma hizmeti özellikle okul bölgelerinin olduğu güzergahlar için yoğunlaştırıldı. Sınav öncesi öğrencilere başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşlara da çağrı yaparak olası gürültü oluşturabilecek davranışlardan kaçınılmasını istedi.

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