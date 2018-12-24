Öğrencilere girişimcilik dersi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Manavgat MATSO Turizm Fakültesi öğrencilerine girişimcilik dersi verildi.

AÜ Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi Bölümü öğrencilerinin 'İşletme Bilimine Giriş' dersine konuk olan Zekai Avcı, tecrübelerini paylaştı. Öğrencilere iyi bir girişim için yapmaları gerekenleri anlatan Avcı, iyi bir iş fikrine sahip olan öğrencilerin mutlaka bunu değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kendisinin Alanya, Manavgat ve Antalya'da bulunan ünlü bir hamburger markasına ait mağazaların işletmeciliğini yaptığını anlatan Avcı, bölgenin kaderinin turizm olduğunu belirterek, turizmin iyi gittiği zaman sorun olmadığını ancak turizm sektörünün kötü gittiği dönemlerde ortaya çıkan zorluklara rağmen iş disiplininden hiç kopmadığını aktardı. Zekai Avcı öğrencilere kendi iş yaşamında yaşadığı olaylardan örnekler verdi.

Dersin sonunda AÜ Manavgat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, Zekai Avcı'ya teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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