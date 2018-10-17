Öğrencilere diş sağlığı taraması

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, öğrenciler diş sağlığı taramasından geçirilerek diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Ahmetbey Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında, beldedeki İlköğretim okullarında, Diş Hekimi Merve Kahraman Özkul ve Diş Hekimi İlke Baran Yeşildağ, 'Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi' gerçekleştirdi. Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş tarafından öğrencilere diş fırçaları ve diş macunları hediye edildi.