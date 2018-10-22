Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı'nda öğrencilere deprem anlatıldı.

AFAD Deprem Simülasyon Tırı'nda anasınıfı, ortaokul ve lise öğrencilerine deprem sırasında yapılması gerekenler uzmanlar tarafından anlatıldı. AFAD İl Müdürlüğü'nün meydanda açtığı deprem fotoğraf sergisini gezen Vali Hasan Şıldak, daha sonra Deprem Simülasyon Tırı'na da binerek uzmanlardan bilgi aldı.

Vali Hasan Şıldak, Tır ile 3 gün kent merkezinde, 1 gün Gölhisar ve 1 gün de Bucak ilçesi olmak üzere 5 gün öğrencilere ve vatandaşlara gerçek bir deprem ortamı yaşatmak suretiyle bilinçlendirme çalışması yapılacağını belirtti.

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