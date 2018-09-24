Öğrencilere çölyak hastalığı anlatıldı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından öğrencilere çölyak hastalığıyla ilgil farkındalık eğitimi verildi.

Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminere Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Müdürü Ergün Aydoğan, Dernek Başkanı Bahar Ayşegül Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emre Emlek, Optimed Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumluları Metin Demirtaş ve Nagihan Aktaş, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Sunal, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuğçe Emiroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Yılmaz, seminerin amacının çölyak hastalığını öğrencilere anlatmak olduğunu belirterek, "Hastalık hakkında bilgiler vererek farkındalık yaratmak ve duyarlılığı arttırmak için burada toplandık. Hayat dediğin yaşayabildiğiniz kadar güzeldir sözünü sizlere aktarmak istiyorum. Peki ben ve benim gibi çölyak olan bireyler ve çocuklarımız, gençlerimiz ne kadar hayatını yaşayabiliyorlar? Sözü doktorlarımıza bırakıyorum ve tekrardan seminerimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Seminerde sırasıyla Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Sunal ve Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuğçe Emiroğlu, çölyak hastalığını anlattı. Düzenlenen seminerde yapılan konuşmalardan sonra okul öğrencileri şiirler okudu ve gitar eşliğinde şarkılar söylendi. Seminere katılan öğrencilere el broşürleri, teşekkür belgeleri dağıtıldı.