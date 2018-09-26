Öğrencilere bilimi sevdiren şenlik

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin öğrencilere fen bilimlerini ve deney yapmayı sevdirmek amacıyla bu yıl 4'ncüsünü düzenlediği bilim şenliği başladı.

Muradiye Sosyal Tesisleri'nde Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Yunusemre Kent Akademisi (YUKA), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ortaklığıyla düzenlenen etkinliğin açılışı törenle yapıldı. Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, MCBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Pesen ve MCBÜ akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Muradiye Sosyal Tesisleri'nde 28 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek etkinlikte yüzlerce öğrenci deney yapacak. Bilim Şenliği'nin bu yıl ki teması, 'Temel Bilimler' oldu.

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