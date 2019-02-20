Öğrencilere bağlama dağıtıldı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE'de Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu öğrencilerine, düzenlenen törenle bağlama hediye edildi.

Kentte yer alan Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu’nda eğitim-öğretim gören öğrencilere verilmek üzere bağlama dağıtımı töreni gerçekleştirildi. Rize Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Ayan Çeber ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, okulu ziyaret ederek düzenlenen törene katıldı. Vali Çeber, geldiği okulda, ilk olarak öğretmenler odasına giderek öğretmenlerle sohbet etti, burada Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hayrullah Dilmaç ve Müdür Yardımcısı Bekir Kocaman için düzenlenen süpriz doğum günü etkinliğine de eşlik etti. Öğretmenlerle beraber pasta kesen Vali Çeber, yaş gününü kutladığı öğretmenlere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Çeber “Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir. Çünkü siz değerli öğretmenlerimiz çocuklarımızın ruhuna, hayatına dokunuyor ve insanlara şekil veriyorsunuz. Herkesin hayatında birkaç kahraman vardır. Bu kahramanlar arasında muhakkak bir tanesi öğretmenlerinden biridir" dedi.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından sergilenen folklor gösterisinin ardından, 30 bağlama öğrencilere dağıtıldı.