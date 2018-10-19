TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubeleri yürütücülüğünde devam eden Asansör Sempozyumu ve Sergisi'nde öğrencilere, asansör ve yürüyen merdiven kullanımı eğitimi verildi.

18-20 Ekim tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen Asansör Sempozyumu ve Sergisi kapsamında, ilköğretim 3. sınıf öğrencilerini asansör ve yürüyen merdiven kullanımı konularında bilinçlendirmek amacıyla 'Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı Eğitimi' gerçekleştirildi. EMO İzmir Şubesi Asansör Komisyonu Üyesi Bülent Çarşıbaşı tarafından verilen eğitimde, bir kolejin öğrencilerine ilk olarak asansör ve yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenlere ilişkin bir film izletildi. Filmin ardından Bülent Çarşıbaşı tarafından öğrencilere mini bir sınav yapıldı. Çarşıbaşı, soru-cevap bölümünün ardından öğrencilere Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nin yürüyen merdivenlerinde, bu merdivenlerin kullanımına dair bir eğitim verdi. Eğitimin sonunda öğrenciler 'Güvenli Kullanıcı Sertifikası' aldı.

İZMİR, ()

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