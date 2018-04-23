Öğrencilere arama-kurtarma eğitimi

KAYSERİ,() - KAYSERİ Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER), 20 farklı ülkeden yaklaşık 30 uluslararası öğrencinin yer aldığı Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi ile 3. dönem eğitimlerine başladı.

KUDER’de yaklaşık 3 yıldır devam eden arama kurtarma eğitimi çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekibi yetkinlik elde edebilmek için birçok farklı eğitimden geçiyor. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte KUDER Arama Kurtarma Ekibi, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afet sırasında ve sonrasındaki çalışmalara öncülük yapabilecek hale geleceği ifade edildi. KUDER Arama Kurtarma Birimi Başkanı Hüseyin Seyit Bulut, ” Ekipler, eğitim sonunda hafif arama ve kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ile ekip ruhuyla çalışma becerilerine sahip başarılı birer müdahaleci olarak görev alacaklar. KUDER Arama Kurtarma Ekibi’nin diğerlerinden farkı ise çok dilli ve çok uluslu bir yapıya sahip olması.Bu durum dünyanın herhangi bir noktasında meydana gelecek afetlere müdahele noktasında birçok fayda sağlıyor.Mesela iletişim hususunda bu ekip oldukça avantajlı konumda.Ekip içerisinde yaklaşık 14 farklı dil mevcut.Zaten bu çalışmayı başlatırken bizim amaçlarımızdan birisi de buydu.Dünyanın neresinde bir sıkıntı olursa oraya yardımcı olma noktasında hiçbir sorun yaşamayacak bir ekip yetiştirmeyi amaçlamıştık.Gelinen noktada çok şükür ki bu hedefimize ulaştık sayılır.” dedi.

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