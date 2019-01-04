Öğrencilere 'Akademik Danışmanlık'

MUĞLA'da okul, aile ve öğrenci arasında bilimsel bir koordinasyon sağlamak amacıyla akademik danışmanlık projesi başlatıldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin hedeflenen başarı düzeyine ulaşmaları için kişisel, sosyal gelişimlerinin izlenmesi ve süreçte ortaya çıkan sorunların erken tespit edilerek çözüme ulaştırılması amacıyla akademik danışmanlık projesini hayata geçirdi. Proje, il genelindeki 204 ortaokulun 8'inci sınıfında öğrenim gören 11 bin 240 öğrenci ile 113 lisenin 12'nci sınıfında öğrenim gören 9 bin 829 öğrenciyi kapsadı. Okullarda, her 10 öğrenciye 1 danışman öğretmen atandı. Öğrencilerin zeka profillerinin belirlenerek, öğrenme stiline uygun ders planı hazırlanacağı belirtildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Öğrenme kalıcı ve güçlü hale getirilerek, evlatlarımızın özgüvenleri artırılacak. Onların toplumda uyumlu ve mutlu bireyler olmasını hedefliyoruz" dedi. Öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının karşılanmasının etkili okulların önemli özelliklerinden birisi olduğunu ifade eden Töre, "Öğretme-öğrenme eyleminin tam olarak gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin gerçek birer lider gibi davranarak, öğrencilerine rehberlik yapması, kaynak olması gerekir" diye konuştu. Müdür Töre, eğitim süreci içinde rehberlik hizmetlerinin öğrencinin gelişimine ve uyumuna katkıda bulunduğunu vurguladı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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