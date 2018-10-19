Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’nde dünya gıda günü nedeniyle öğrencilere açlığa ve israfa karşı yapılması gerekenler anlatıldı.

Bu yılki teması 'Açlığa Son' olan 38'nci dünya gıda günü etkinliği Kırklareli’ne bağlı İnece Şehit Er Tuncay Duman İlköğretim Okulunda, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü ve personellerinin katılımı ile düzenlendi. Etkinlik Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akçakaya’nın konuşmasıyla başladı. Veteriner Hekim Gizem Karadağ’ın öğrencilere yönelik 'Açlığa Son' temalı sunumu yapılarak öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle etkinlik son buldu. Her yıl dünyada 130'dan fazla ülkede etkinliklerle kutlanan dünya gıda günü, aynı zamanda 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) doğum günü olup, BM takviminde en çok kutlanan günler arasında yer alıyor. Dünya gıda günü, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, gıda kayıp ve israflarının azaltılarak gıda güvenliğinin sağlanması açısından farkındalık sağlamakta olduğu belirtildi.

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