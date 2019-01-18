Öğrencilere 5 bin basketbol topu dağıtıldı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde okuyan 8. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak 5 bin basketbol topu dağıtıldı.

Merkezefendi Belediyesi'nin ilçe sınırlarında eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği 'Karneni Getir, Topunu Götür' projesi kapsamında, öğrencilere karne hediyesi olarak 5 bin basketbol topu hediye edildi. Gümüşler Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Kovan, öğrenciler ve veliler katıldı. Renkli etkinliklerin de yaşandığı organizasyonda, basketbol akrobasi grubu 'Karizma Show' da izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, en çok yatırımı eğitim ve spora yaptıklarını belirterek, "Merkezefendi Belediyesi 2014'te kurulduğundan beri spora çok büyük destek veriyor. Bizler en çok yatırımı eğitime ve spora yaptık. Bugüne kadar kilometrelerce bisiklet yolu yaptık. Merkezefendi'deki okullarda okuyan 26 bin 5'inci sınıf öğrencimize, bisiklet hediye ettik. 36 okulumuza halı saha kazandırdık. 3 yıldır yaptığımız 'Karneni Getir, Topunu Götür' etkinliğimizle binlerce çocuğumuza basketbol topu hediye ettik" dedi. Protokol konuşmalarından sonra her okuldan seçilen temsili öğrencilere basketbol topları hediye edildi. Ardından tribünde bulunan öğrenciler kendilerine hediye edilen basketbol toplarını parkeye attı. Aynı anda parkeye atılan toplar izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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