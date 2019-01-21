Öğrencilerden yurt bahçesine kedi evleri

KREDİ ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Piyango Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, soğuk kış günlerinde can dostlarına sıcak bir yer için kedi evleri yaptı.

KYK Milli Piyango Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, yurdun bahçesini mesken tutan kedilerin soğuk havalarda üşüdüklerini görünce, onları korumak için sosyal sorumluk projesi gerçekleştirdi. Yurt yönetiminin desteği, personelin katkısıyla öğrenciler, kediler için 3 ev yaptı. İçine eski çarşaflar konulan kedi evleri, sıcak bir mekan haline getirildi. Öğrenciler, "Yurt müdürümüz ve personelimiz de bizlere destek oldu. 3 kedi evini yaptık. İçine eski çarşafları döşedik. Bir nebzede olsa, küçük patilerin sıcak bir ortamda yaşamalarına vesile olduk. Yurt yönetimine de katkılarından ve desteklerinde dolayı müteşekkiriz" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

FOTOĞRAFLI