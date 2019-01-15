Öğrencilerden Yemen için yardım

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Kuran kursu öğrencileri Yemen'e için yardım toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyasına destek amacıyla Kargalık 4-6 Yaş Kuran Kursu'ndaki 65 öğrenci topladıkları 1750 TL'yi İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'ya teslim etti.

Müftüsü Yazıcı, "Minik yüreklerin Yemen'de yaşanan açlık ve sefalete duyarsız kalmayıp biriktirdikleri paraları yardım amacıyla bağışlamaları belki de çok zengin bir insanın trilyonlar bağışlamasından daha kıymetli. Zira bu yaşta minik yüreklerin yardımlaşma duygusunu yaşamaları ve bu amaçla harekete geçebilme kabiliyetleri milletimizin geçmişten gelen ve geleceğe de aynı şekilde taşınan ümmetin umudu olduğunun göstergesidir. İşte bu yüzden Türk milleti necip ve feraset sahibidir diyoruz. Küçücük yürekleri ile büyük dünyaları inşa eden bu yavrularımıza sonsuz şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI